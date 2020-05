Wybory prezydenckie 2020. Dudę zapytano, czy obawia się Trzaskowskiego. "Ja się nikogo nie obawiam"

Andrzej Duda co tydzień na swoim Facebooku odpowiada na pytania widzów w formie Q&A. W trakcie najnowszej sesji zapytano go m.in. o różnice pomiędzy jego programem, a programem Rafała Trzaskowskiego. Widz stwierdził, że nie widzi dużych różnic, bo obaj nie godzą się na likwidację 500 plus i podniesienie wieku emerytalnego.

- To czemu tego nie mówił wtedy, kiedy jego szef Donald Tusk podnosił wiek emerytalny razem z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem? Jakoś wtedy nie słyszałem głosu pana Rafała Trzaskowskiego, żeby protestował przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego w Polsce - odpowiedział Duda. - Jakoś nie widzę, żeby pan Trzaskowski przypominał o tamtym, jak wtedy się zachowywał, jakie miał wtedy zdanie. A może nie miał wtedy zdania? Bardzo dobre jest to stwierdzenie: "bo on też mówi". A ja robię. Taka jest między nami różnica - stwierdził.

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda: Nie obawiam się Trzaskowskiego

Inny z widzów zapytał, czy obawia się kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego. - Panie Janku, ja się nikogo nie obawiam, bo gdybym się w ogóle czegokolwiek obawiał, to nie startowałbym w wyborach prezydenckich - powiedział Duda. - Może pan być spokojny. Ja po prostu robię swoje, szanuję każdego kandydata - dodał.

Jako przykład swojej odwagi Duda wskazał udział w telewizyjnej debacie ze swoimi konkurentami. - Chociaż kiedyś prezydent Aleksander Kwaśniewski odmówił udziału w debacie przedwyborczej z wszystkimi kandydatami, chociaż to samo zrobił prezydent Bronisław Komorowski, ja nie odmówiłem i wziąłem udział w tej debacie. Uważałem, że to pewien wyraz szacunku do kontrkandydatów - powiedział.