Sejm jednak zajmie się komisją ds. pedofilii. Wcześniej wstrzymano prace "ze względu na koronawirusa"

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 13 razy 3

twórca filmu... toż to nie żaden "tfurca" tylko pisia ściera do wynajęcia, a w Sopockich lokalach bywało tysiące ludzi włączając w to tabuny Anglików, Norwegów i Niemców, no i jakby co z tego? wszyscy oni to pedofile? to tak jakby 5 milionów ludzi trenujących przyklęki, przysiady i mamrotanie regułek co niedziela po kościołach było także pedofilami?