Dworczyk broni Szumowskiego ws. maseczek za pięć milionów złotych. "Nagonka, próba zniszczenia człowieka"

nutka7.17 17 minut temu Oceniono 2 razy 2

Dworczyk nie dworuj sobie z nas uczciwych ludzi. Wy wszyscy w PiSie jesteście jedną wielką kpiną z przyzwoitości, rozsądku i honoru. Trzymacie się rękami i nogami swoich apanaży, synekur i przywilejów, lecz koniec wasz jest bliski i nie unikniecie odpowiedzialności za to co zrobiliście z Polską, oczywiście nie sami wszystko dewastujecie, robicie to z pomocą wam podobnym szumowinom pierwszosortowym, którzy was wybrali do zniszczenia tego co pozostali wypracowali i osiągnęli dla siebie i Polski.