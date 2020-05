Temat ten sam, a reakcje inne. PiS ledwie zauważa film Sekielskich, a krzyczy ws. "Nic się nie stało"

polakadam godzinę temu Oceniono 18 razy 12

Od poczatku o to chodziło. Pis chce żeby teraz dyskusja o pedofilii toczyła się wokół tzw celebrytów. Świadomie nie będą w tej dyskusji wymieniać kościoła i kleru. I przy okazji próbują suwerenowi wskazać ludzi do zlinczowania wymieniając ich po nazwisku bez dowodów. (A to już jest sprawa karna. ).

To stara technika propagandowa. Klasyka stosowana przez Goebbelsa.

Niezależne media muszą temu przeciwdziałać.

Niedługo ma nastąpić dymisja biskupa Janiaka za ukrywanie pedofilii w kosciele.

To powinno spowodować że uwaga suwerena znowu zwróci się na przestępstwa pedofilii w kościele.