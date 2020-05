Dera: Duda jest lepszym prezydentem niż Lech Kaczyński. "Lepszego nie mieliśmy"

11lech godzinę temu Oceniono 37 razy 35

Najlepszy prezydent. Gdzie nie spojrzeć - kamieni kupa. Po pięciu latach rządów ekipy z pis w wielu miejscach naszego pięknego kraju nie ma już czego zbierać. Była sobie Trójka, ostał się budynek Trójki. Niczym po wybuchu bomby neutronowej, która niszczy ludzi, a oszczędza mury. Był sobie Janów Podlaski - za okupanta był, za Gomułki i za Jaruzelskiego - ale za ministra Jurgiela zbankrutował. Konie jedzą plewy, a nie owies. Był sobie Trybunał Konstytucyjny, a teraz nawet za granicą wiedzą, że to „atrapa, sąd, którego nie należy traktować poważnie”. Puszcza Białowieska przetrwała tylko dzięki „interwencji zewnętrznej”, ale wrocławski Teatr Polski tyle szczęścia nie miał - bo pod dyrektorem Morawskim wnet padł. Było sobie życie nad Wisłą, a jest spalona ziemia. PiS - po dojściu do władzy - zaczął przejmować wszystko, jak leci. Zgodnie z zasadą TKM, której zresztą Kaczyński jako pierwszy użył w debacie publicznej – uwaga! w pejoratywnym znaczeniu! Tymczasem teraz ta filozofia to trwały fundament jego rządów, ostatnio jej wyrazicielem stał się poseł pis Przemysław Czarnek odnośnie SN: „Wiele już zrobiliśmy, i to jest ostatni bastion, też już praktycznie zdobyty”. Kaczyński uznał widać, że „dzieło niszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia”. Tą dobrą sprawą jest powodzenie pisowskiej rewolucji i ugruntowanie jej władzy. Mniejsza o koszty tegoż, wszak przyszłość tego kraju zupełnie nie zajmuje myśli starszego pana. Dla niego liczy się tu i teraz, zresztą osiągnięć III RP nigdy nie cenił i nie poważał. Kadry są najważniejsze - mawiał i Lenin. Przy czym rozwinięcie tej myśli jest dość zaskakujące - obsadzamy wszystko naszymi, ale ci nasi to miernoty. Miernota bowiem nie jest autonomiczna i wszystko zawdzięcza swemu protektorowi. A zatem będzie gotowa na wiele, przed niczym się nie cofnie, byle tylko raz zdobytą pozycję utrzymać. Ludzie PiS-u i ci do władzy koniunkturalnie przyklejeni obsadzają zatem wszystko, co tylko jest do obsadzenia. Ta nowa nomenklatura jest łapczywa, a skala jej niekompetencji, niewiedzy czy braku umiejętności przeraża. Ale im mniej potrafisz, tym bardziej będziesz wdzięczny za awans. Wszak Julia Przyłębska w normalnych warunkach nigdy nie zostałaby prezesem TK. Jednego nowym kadrom nie brakuje: skaz w życiorysach, wszelakich kompromitacji - obyczajowych, zawodowych czy prawnych. Oraz głuchej determinacji. Tacy ludzie podbijają Polskę. Biorą we władanie spółki Skarbu Państwa, teatry, muzea, ambasady, urzędy. Zwykle za co się nie wezmą, to już mogą zaśpiewać, że „znowu w życiu mi nie wyszło”.