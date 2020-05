Wybory prezydenckie 2020. Lech Wałęsa ujawnił na kogo zagłosuje w wyborach

hatteras pół godziny temu Oceniono 22 razy 10

Mozecie o Walesie mowic najgorsze rzeczy,ale fakt pozostanie na zawsze faktem ,ze to czego dokonal docenil caly swiat.

Inni na jego miejscu doprowadziliby kraj do kolejnej tragedii narodowej.,On idac wlasnym instynktem prowadzil z komunistami gre w ciuciubabke i wygral! I to sie liczy.

Z perspektywy lat ,ktore minely tez inaczej oceniam komune.Rzadzili uzaleznionym od ZSRR krajem i starali sie cos dla tego kraju zrobic w ramach istniejacego prawa i porzadku.

Budowano szkoly,sadzono lasy ,odbudowano kraj z ruin.

Jezeli istnieje zycie pozagrobowe to mam nadzieje ,ze spotkam w nim gen Andersa i zapytam co lepsze bylo dla Polski ,czy zostac i walczyc po stronie sowietow,czy uslyszec od Churchila po Monte Casino :a teraz zabieraj swoje dywizje i wyp.....

Dzieci i wnuki zolnierzy Andersa to sa Amerykanie,Anglicy,Kanadyjczycy i wiekszosc z nich nie ma juz zadnego zwiazku z polskoscia. Ci co szli od wschodu coby o nich nie mowic odbudowali Polske,a ich dzieci wyksztalcily sie w polskich szkolach.To dzieki nim mamy polski Wroclaw ,Gdansk,Szczecin i gdyby ich nie bylo to mielibysmy raspublike i na dzien dobry mowilibysmy zdrastwujtie.