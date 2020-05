Rafał Trzaskowski zapowiedział białą księgę epidemii koronawirusa. Szumowski: Chętnie będę współpracował

siwywaldi godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Myślę, że zamiast "Białej księgi", znacznie ciekawsza może być "Szara księga", w której ktoś zbierze WSZYSTKIE wały finansowe dokonane pod hasłem "koronawirus". Bo patrząc tylko na same maseczki, do już mamy dziesiątki, jeśli nie setki milionów. A dziś własnie doszły wały na testach o skuteczności 15% i co najmniej dwukrotnie przepłaconych respiratorach, które nagle zaczęła produkować firma wytwarzająca motolotnie. O płynie Orlenu, po 20 zł za litr, czyli DZIESIĘĆ razy więcej niż podobny, bo też produkowany na spirytusie płyn do spryskiwaczy, który w dodatku niby jest, ale NIKT go w sklepach nie widział, już nie wspominając...