Jarosław Kaczyński staje w obronie Szumowskiego. "Mówienie o nadużyciach jest śmiechu warte"

Wywiad PAP z Jarosławem Kaczyńskim publikuje m.in. portal Interia. Prezes PiS w rozmowie z agencją prasową mówi, że Łukasz Szumowski stał się obiektem hejtu. - To atak na człowieka, który rzeczywiście stał się ikoną skutecznej walki z koronawirusem. Wystarczy porównać to, co dzieje się w Polsce, z tym co dzieje się w krajach na zachód i na południe od naszych granic. Wtedy widać wyraźnie, jak ta walka jest skuteczna. To przyniosło panu ministrowi ogromny wzrost zaufania społecznego, do poziomu 70 procent. To rzadko osiągane wyniki - powiedział.

REKLAMA

Jarosław Kaczyński broni Łukasza Szumowskiego

Odniósł się do kontrowersji wokół firmy brata ministra Marcina Szumowskiego dotyczących grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Żeby było jasne - Szumowski jako wiceminister nie miał nic wspólnego z NCBR. Powiadomił, że może to być traktowane jako konflikt interesów i nie podejmował żadnych decyzji związanych z NCBR. Funkcje jakie pełnił i pełni minister Szumowski na pewno nie pomogły firmie jego brata - stwierdził prezes PiS. Dodał, że w czasie rządów PO "ta firma otrzymała znacznie więcej dotacji". - To są bardzo duże różnice. Mówienie tu o jakichkolwiek nadużyciach jest śmiechu warte - podkreślił.

Zobacz wideo Kolejne etapy odmrażania gospodarki. Co z branżą ślubną?

Krytykę Szumowskiego Kaczyński łączy z kampanią wyborczą. Prezes PiS odniósł się też do kupna za 5 mln zł maseczek od znajomego ministra zdrowia. Okazało się, że sprzęt nie ma odpowiednich atestów. Według prezesa PiS, gdy istniało zagrożenie, że w szpitalach zabraknie sprzętu, nikt nie był wstanie powiedzieć, "nie kupujemy". - I niestety zdarzały się oszustwa, bo maseczki były zrobione z niewłaściwego materiału. Wszystko dalej było zgodne z prawem. Zażądano zwrotu pieniędzy, albo dostarczenia właściwych maseczek - powiedział szef PiS.

Kaczyński dodał, że Szumowski ma nadal jego pełne poparcie, bo "zrobił dla Polski bardzo wiele dobrego w tym bardzo trudnym czasie".