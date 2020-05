Kontrola poselska: Prawie 140 mln dotacji dla firmy brata ministra zdrowia. Jest odpowiedź Marcina Szumowskiego

hikuj13 godzinę temu Oceniono 22 razy 14

na razie rudy jest rekordzistą w targaniu kasy podatnika ,ale myślę

że nie jest rekordzistą

teraz zaokrąglimy to do 100 baniek i pomnóżmy to razy 235 ich posłów

do tego 48 ich senatorów no i rząd .dodajmy jeszcze byłych posłów senatorów

i ile wychodzi ? dziesiątki mld złotych