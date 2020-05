Awantura przed ministerstwem. Posłowie opozycji przerwali konferencję wiceministra zdrowia

- Jaki minister by to przetrwał? Jak można być takim człowiekiem? Jak można być takim człowiekiem, żeby w epidemii, w czasie kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy lekarze, pielęgniarki, wszyscy walczą o to, żebyśmy przetrwali, zarabiać na epidemii, robić interesy na epidemii? Jakim podłym trzeba być człowiekiem? Jak można w takiej chwili wykorzystywać tę sytuację do prywatnych interesów, jakichś kolegów-narciarzy. Powinniście być święci, jak żona Cezara - mówił Sławomir Nitras.

Awantura przed ministerstwem. Posłowie opozycji przerwali konferencję

- Mamy rząd, w którym minister daje 170 mln zł bratu, a Morawiecki mówi, że mu wierzy. Ten premier, który od lat nie może nam powiedzieć ile milionów ma - mówił Sławomir Nitras. - Pisowskie standardy. Co wy za zwyczaj macie w PiS, że wszystko na żony przepisujecie? - zapytał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Dzisiaj rano słyszę, że uczciwość pana Szumowskiego gwarantuje premier Morawiecki. Mówi: 'Murem za panem Szumowskim'. Pan Morawiecki, który od pięciu lat nie jest w stanie nam pokazać swoich oświadczeń majątkowych, którego działki pod Wrocławiem są warte miliony złotych, a w oświadczeniu ich nie ma. On jest biedny jak minister Szumowski. Obaj są biedni, i Morawiecki, i Szumowski. Za to żony są bardzo bogate

- kontynuował Nitras.

W pewnym momencie Janusz Cieszyński nie wytrzymał i wspomniał SMS-y z 16 marca, które wymienił z politykiem KO Sławomirem Neumannem ws. maseczek. - Taka sama procedura jest stosowana wobec wszystkich. Każda osoba, która zgłosiła się z chęcią pomocy do Ministerstwa Zdrowia, miała możliwość być przekierowana na taką samą ścieżkę. Pan kłamie - mówił Janusz Cieszyński, wskazując palcem na Sławomira Nitrasa.

Politycy KO nie dawali za wygraną. - Pan namawiał nas do tego, żebyśmy poparli przepis, który mówi, że urzędnik, który robi zakupy, nie odpowiada karnie wtedy, gdy kupi od kolegi, żony, brata, kogokolwiek innego. Pan mówi, że Szumowski jest dobrze oceniany - mówił Nitras.

- Polacy wam wierzyli, a w tym samym czasie pan odbierał telefony od brata ministra Szumowskiego, od pana narciarza i kupował maseczki za pięć milionów złotych, które są do niczego niepotrzebne - dodał polityk KO.

Marcin Kierwiński przypomniał z kolei o złożonej przez PO w poprzedniej kadencji ustawie "Czyste ręce". - Ta ustawa miała uniemożliwiać przepisywanie majątków na żony, dzieci. Pan poseł Kaczyński, premier Morawiecki mówili, że za kilka miesięcy będzie przyjęte. Tak się nie stało - powiedział.

Wymiana zdań między politykami KO a wiceministrem zdrowia trwała kilka minut. W pewnym momencie, gdy politycy KO zaczęli odpowiadać na pytania dziennikarzy, wiceminister opuścił spotkanie.

Przypomnijmy, że opozycja chce, by CBA sprawdziło oświadczenie majątkowe Łukasza Szumowskiego w związku z zakupem maseczek od znajomego ministra zdrowia, instruktora narciarskiego, a także w związku z jedenastoma dotacjami dla spółki braci Szumowskich w wysokości 140 mln zł od Narodowego Centrum Badania i Rozwoju. NCBR podlegało wówczas Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotacje dla spółki braci Szumowskich miały być przyznane w czasach, gdy wiceministrem w tym resorcie był Łukasz Szumowski.

Janusz Cieszyński opublikował screeny wiadomości wymienianych ze Sławomirem Neumannem

Po konferencji prasowej Janusz Cieszyński opublikował na Twitterze screeny wiadomości wymienianych ze Sławomirem Neumannem z KO, o których wspomniał podczas konferencji.

Wśród telewizji transmitujących konferencję była m.in. TVP Info. Jak zauważył dziennikarz Jacek Nizinkiewicz, transmisję jednak przerwano, gdy pojawili się posłowie KO. - Wiceminister zdrowia robi konferencję prasową, do której dołącza się Sławomir Nitras, pytając o majątek ministra Szumowskiego i... TVP Info przerywa transmisję i daje minister Maląg z Polskiego Radia. TVP działa w myśl "czego wam nie pokażemy, to nie istnieje". A to już tak nie działa - napisał dziennikarz.