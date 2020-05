Gliński: Od zawsze media publiczne są związane z władzą polityczną. Nie bądźmy hipokrytami

puuchatek 5 minut temu Oceniono 1 raz 1

Panie Gliński, do cholery!



Porównywanie tego, co było wcześniej, do Waszych rządów, jest ŚMIESZNE.



Każda władza po '89 miała w kwestii mediów swoje za uszami. Każda próbowała mniej lub bardziej swoje klocki układać. Ale żadna władza przeze PiSem nie była trak bezczelna, zachłanna i prymitywna. ŻADNA. Nawet komuchy z SLD za prezesa Kwiatkowskiego w TVP starały się zachowywać jakieś minimum pozorów.



Pozwolę sobie przypomnieć, że "za PO" w TVP mieli swoje programy dziennikarze jednoznacznie przeciwni tamtej władzy - choćby Wildstein, Pospieszalski, Cejrowski.



Proszę mi dziś pokazać w TVPiS JEDNEGO dziennikarza reprezentującego drugą stronę sceny politycznej.



W Polsce - wbrew temu, co dziś mówi opozycja - nigdy po '89 nie było w pełni publicznych mediów - to zawsze były media PAŃSTWOWE, a to spora różnica.



Ale teraz, za Waszej władzy, media nie są już państwowe - są partyjne. Takiej sytuacji od chwili upadku PRL jeszcze w Polsce nie było.