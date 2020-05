Sprawa Trójki? W PiS podział: "straty mogą być duże", "żyje tym warszawka i krakówek"

iwami pół godziny temu Oceniono 14 razy 10

Zdarza mi się czuć do PiSu coś na kształt niechętnego szacunku - za umiejętność manipulacji, za prymitywną ale jakże skuteczną propagandę itp. A tu się okazuje że to jednak tempaki. Bo jakby sprawy nie ruszali ,to byłaby sobie jakaś pioseneczka w "paroprocentowym" radyjku ...Przebrzmiała by i już ... Pewnie sam arcyprezes by nie slyszal .A tak gó... w wentylator pisiorom wpadło ...

No i dobrze im tak