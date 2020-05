Jarosław Gowin o Trójce: Porozumienie ma liczne uwagi do funkcjonowania mediów publicznych

Lider Porozumienia i były wicepremier Jarosław Gowin był gościem programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce, gdzie komentował sprawę piosenki Kazika, która została zdjęta z piątkowej Listy Przebojów Trójki. Polityk stwierdził, że postara się porozmawiać z liderami Zjednoczonej Prawicy o tym, co dzieje się w mediach publicznych, bo jego partia ma liczne uwagi na temat ich funkcjonowania.

- Zdjęcie piosenki z rankingu prowadzonego od prawie czterdziestu lat to jest wydarzenie po roku 1989 bezprecedensowe. Być może były takie sytuacje, tego nie pamiętam. Jeżeli się wydarzyły w wolnej, demokratycznej Polsce, to byłoby to zdecydowanie naganne i tak też oceniam sytuację związaną z piosenką Kazika.

Jarosław Gowin powiedział, że tłumaczenia dyrekcji Trójki, która twierdzi, że doszło do ręcznej manipulacji w wynikach głosowania, wydają mu się "gołosłowne", a w jego ocenie "wszystko wskazuje na to, że ktoś wykazał się nadgorliwością". Lider Porozumienia stwierdził, że w Trójce złamane zostały standardy dziennikarskie, a z politycznego punktu widzenia doszło nieomal do sabotażu kandydatury Andrzeja Dudy. Stwierdził także, że stanowisko Rady Mediów Narodowych, która broni dyrekcji Trójki, go nie satysfakcjonuje.

Awantura o piosenkę Kazika. Z Trójki odszedł m.in. Marek Niedźwiecki

Przypomnijmy, że 1998. notowanie Listy Przebojów Trójki zakończyło się ogłoszeniem, że wygrała piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój". Tuż po zakończeniu audycji na stronie internetowej radia pojawiła się informacja o awarii. Dzień później redaktor naczelny stacji wyjaśnił, że głosowanie zostało unieważnione ze względu na złamanie regulaminu. W późniejszym czasie dyrekcja Trójki poinformowała, że doszło do ręcznej ingerencji moderatora listy w wyniki głosowania. W efekcie tych działań rozgłośnia została oskarżona o cenzurę. Z Trójki odszedł m.in. prowadzący "Listę Przebojów Trójki" Marek Niedźwiecki, a artyści tacy jak Dawid Podsiadło czy Organek zaczęli bojkotować stację.