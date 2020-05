Zbigniew Ziobro o Zaradkiewiczu. "Napaść na niego była tak duża, że zrezygnował"

Zbigniew Ziobro był we wtorek gościem Polskiego Radia - nawiązał m.in. do sytuacji w Sądzie Najwyższym i do procesu wyboru pierwszego prezesa. Ziobro w ostrych słowach skrytykował sędziów SN, którzy sprzeciwiali się sposobowi, w jaki p.o. prezesa Kamil Zaradkiewicz prowadził zebranie zgromadzenia ogólnego.

Ziobro o Zaradkiewiczu: Napaść była tak duża, że zrezygnował

- Okazało się, że w Sądzie Najwyższym jest niezwykle aktywna grupa osób, która togi sędziowskie zawiesiła w szafie, a tak naprawdę weszła w rolę czysto polityczną, a nawet wykraczającą poza te ramy. Poziom agresji i braku kultury niektórych z tzw. starych sędziów SN przekracza wszelkie normy - powiedział Ziobro. Oskarżył też część sędziów o "napaść" na Zaradkiewicza. Jednocześnie przekonywał, że w Sądzie Najwyższym powinno się wprowadzić zmiany.

- Napaść na profesora Kamila Zaradkiewicza była tak duża, że ten człowiek powiedział, że nie może dalej tego znosić i zrezygnował. To kolejny argument za tym, że w Sądzie Najwyższym powinniśmy wprowadzić nowe zasady, wymagać wyższych standardów etycznych - podkreślił minister sprawiedliwości.

Ziobro po raz kolejny podkreślił, że zdaniem Solidarnej Polski wybory prezydenckie powinny odbyć się w maju. Został też zapytany o kandydaturę Rafała Trzaskowskiego i jego wypowiedzi, w których odnosił się do konieczności przeprowadzenia reformy mediów publicznych. - Platforma Obywatelska chciałaby stworzyć monopol w mediach - powiedział.

Kamil Zaradkiewicz zrezygnował. Wcześniej kilkudziesięciu sędziów SN złożyło wniosek o jego odwołanie

W zeszły piątek kancelaria prezydenta poinformowała o rezygnacji Zaradkiewicza z wykonywania obowiązków I prezesa SN. Jego obowiązki Andrzej Duda powierzył Aleksandrowi Stępkowskiemu, byłemu prezesowi instytutu Ordo Iuris. Wcześniej zgromadzenie sędziów pod przewodnictwem Zaradkiewicza obradowało przez kilka dni - nie udało się jednak wybrać pierwszego prezesa SN. Sędziowie skarżyli się, że p.o. prezesa prowadzi posiedzenie bez ustalonego porządku obrad. Chciał też zmienić regulamin. - Cały czas ignoruje wnioski. Posiedzenie toczy się bez ustalonego porządku obrad, bo pan przewodniczący stwierdził, że porządek wynika z ustawy. Panu Zaradkiewiczowi pomylił się cel spotkania z porządkiem obrad.(...) Poinformował, że nie dopuści mediów. A to posiedzenie jest jawne, nie ma tajności. Ja nie wiem, czy pan przewodniczący celowo stosuje taką metodę na zmęczenie, czy też nie radzi sobie z prowadzeniem takiego spotkania? - komentował wówczas jeden z sędziów SN, Krzysztof Rączka. 13 maja kilkudziesięciu sędziów SN złożyło wniosek o odwołanie Kamila Zaradkiewicza z funkcji p.o. prezesa SN.