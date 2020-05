Najnowszy sondaż prezydencki. Duda i Trzaskowski w II turze

niktwazny126 godzinę temu Oceniono 51 razy 37

Będzie się działo. Trzaskowski to jest ta elita, którą PiS postanowił zastąpić własną, pszenno- buraczaną, swojską, w postaci Jakiego, Mazurek, Pawłowicz.... długo by wymieniać. Pisi elektorat nie doceni inteligencji, wiedzy, wykształcenia, kultury osobistej i politycznej Trzaskowskiego. Za to doskonale wchłonie wszystkie kalumnie, jakie na jego temat przedstawi TVPiS i ksiądz dobrodziej.