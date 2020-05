Krzysztof Czabański nie widzi powodów, by odwołać prezeskę PR. "Zostało ujawnione szalbierstwo"

Krzysztof Czabański w rozmowie w RMF FM przekonywał, że wolność słowa w Polskim Radiu nie jest zagrożona. Podkreślił, że nie widzi powodów, by odwołać Agnieszkę Kamińską, prezeskę Polskiego Radia. Na uwagę prowadzącego o propagandzie w mediach publicznych Czabański odpowiedział: - Mam inną ocenę sytuacji. Mamy do czynienia ze współczesnym rynkiem mediów, gdzie liczy się pewna narracja. Kiedyś być może nazywano propagandą, dziś narracją, czyli pewien sposób podawania wiedzy o świecie - powiedział. - Wszyscy stosują narrację, ale na tym rynku powinien być pluralizm. Z tego punktu widzenia widzę, że ten rynek dzięki mediom publicznym stał się różnorodny. Kiedyś tej różnorodności nie było - dodał.

Krzysztof Czabański o liście przebojów: Dokonano szalbierstwa

Czabański mówił o aferze z liczeniem głosów 1998. notowania Listy Przebojów, w której piosenka Kazika trafiła na pierwsze miejsce. Szef Rady Mediów Narodowych zgadza się ze stanowiskiem Polskiego Radia, że doszło do oszustwa i w rzeczywistości utwór "Twój ból jest lepszy niż mój" Kazika nie wygrał w zestawieniu. - Z tych informacji, które mam, wynika po prostu, że zostało ujawnione szalbierstwo w liczeniu głosów, w każdym razie błędy, nazwijmy to ostrożnie, w związku z tym należy to ukrócić i tyle. Z tego, co wiem, władze radia wczoraj przedstawiły wstępny raport - powiedział.

W poniedziałek zarząd Polskiego Radia i dyrekcja Trójki przedstawili analizę informatyczną dotyczącą piątkowego głosowania na Listę Przebojów. Władze stacji przekonują, że piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" w rzeczywistości zajęła czwarte, a nie pierwsze miejsce. Zdaniem przedstawicieli Polskiego Radia, zwycięzcą ostatniego notowania powinien być utwór "Wojownik z miłości" Bartasa Szymoniaka. "Patrząc na tabelę ze wszystkimi głosami zliczonymi przez system, utwór 'Wojownik z miłości' Bartasa Szymoniaka zdobył najwięcej, bo 1487 głosów. 'Twój ból jest lepszy niż mój' Kazika - 1157 głosów, co plasowało go na 4. miejscu. Tymczasem po operacjach moderatora Kazik został przesunięty na 1. miejsce. Szymoniak, czyli ten, który de facto miał ich najwięcej, spadł na 6. Największego skoku 'dokonał' The Cure, który spadł z miejsca trzeciego aż na 25" - czytamy w stanowisku.