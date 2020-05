Premier Mateusz Morawiecki z kamerą u fryzjera: Chyba jeszcze nigdy nie sprawiło mi to tyle radości

Premier Mateusz Morawiecki opublikował nagranie z wizyty u fryzjera na Facebooku.

"Wielu z nas z utęsknieniem czekało na ten dzień. Cięcia nożyczek i buczenie maszynki do golenia to radosne odgłosy symbolizujące powrót do (nowej) normalności. Chyba jeszcze nigdy wizyta u fryzjera nie sprawiła mi tyle radości" - napisał szef rządu, apelując o to, by wspierać lokalne biznesy.

Do salonu fryzjerskiego wybrał się także Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Opublikował zdjęcia z wizyty w social mediach, krytykując we wpisie poczynania polskiego rządu.

"Rząd zabrał się za odmrażanie gospodarki w swoim stylu - decyzje przekazywane na konferencjach prasowych i grafikach w internecie, bez wytycznych sanitarnych, zasad czy szczegółowych przepisów. [...] Dochodzi do sytuacji absurdalnych - np. dziś w Wołominie zastanawialiśmy się z Panem Przemkiem czy koniecznie fryzjer musi dziś obcinać włosy w stroju godnym chirurga? Wszyscy chcemy powrotu do normalności, ale róbmy to racjonalnie!" - napisał Rafał Trzaskowski.

Krótki wpis o pierwszej po długiej przerwie wizycie u fryzjera opublikował także prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

"Na ten dzień czekaliśmy wszyscy niecierpliwie…" - napisał Majchrowski na Facebooku.

Trzeci etap odmrażania gospodarki. Otwarte salony fryzjerskie, kosmetyczne i restauracje

18 maja był pierwszym dniem trzeciego etapu odmrażania gospodarki i życia społecznego w Polsce. Od minionego poniedziałku otwarte mogą być salony fryzjerskie i kosmetyczne, ale także restauracje, bary oraz kawiarnie. Tego dnia otwarte zostały także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną (np. schroniska młodzieżowe i świetlice środowiskowe) i zwiększony został limit osób, które mogą podróżować środkami transportu publicznego. Od 18 maja można także prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.