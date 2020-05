Sąd nakazał TK ujawnić informacje o apartamencie, w którym bywał Kaczyński. Brejza: Prezes złożyła skargę

Pamięta ktoś jeszcze jaką to nagonkę PiSowska z@r@z@ zrobiła gdy media rządowe pokazały poprzedniego Prezesa TK z przedstawicielami PO?

Zdjęcie było zrobione przed budynkiem.

Oczywiście było sporo krzyku o nieformalnych kontraktach TK z ówczesną władzą.

Oczywiście wtedy rządowe media nie mówiły, że to było oficjalne spotkanie dotyczyło postrzegania prawa ustanowionego (o ile dobrze pamiętam).

I tak oto wyszło na to, że to co innym zarzuca PiSowska władza to sami to robią.

ODKRYCIE TOWARZYSKIE

Nie, że bym się czepiał ale czy przypadkiem nie jest tak, że TW Balbina przyprawia rogi TW Wolfgangowi?

Aż takie poddaństwo i usłużność jest wobec TW Balbiny.

Wychodzi na to, że ambasador jest rogaczem i TK został sprowadzony do rangi kucharki, służącej i być może nałożnicy.

Kult jednostki w pełnej krasie.