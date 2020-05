Polskie Radio o "szczegółach manipulacji": Chodziło o to, by Kazik jak najszybciej wszedł na listę

mhjunior007 godzinę temu Oceniono 81 razy 61

Tak, tak, oczywiście, cmentarz powązkowski był otwarty, Lech nie pił wódki w Magdalence, mąż Przyłębskiej nie był agentem, Jarek nie był premierem, Lepper nie był ministrem, Samoobrona nie była koalicjantem PiS, tylko PO, antykomor.pl to strona satyryczna, Komorowski wchodził na krzesło, Arkadiusz Myrcha nie miał serduszka, tęczowa flaga jest czarno-biała, Szydło wygrała na Malcie, Kazik popiera PiS, w Tupolewie były dwa wybuchy, pancerny Marian jest uczciwy, meleksy same wpadły do basenu, San Escobar nas popiera, Polacy chcieli głosować 10 maja, Sasin podał się do dymisji, Duda miał maseczkę w Baligrodzie, Ziemia jest płaska a Kopernik była kobietą.