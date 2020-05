Władze TVP reagują na słowa Trzaskowskiego. "Wiele wspólnego z chęcią wprowadzenia cenzury"

punter 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

Wreszcie Czaskowski powiedział coś, za co wypada go szanować.



TVP Info do zaorania, razem z pseudo-dziennikarzami.



Jak jeszcze zapowie totalną depisizację sądów, prokuratur i urzędów wraz z pozbawieniem piSSowskich funkcjonariuszy emerytur i "stanów spoczynku" to wezmę udział w wyborach choćby pocztą lotniczą.