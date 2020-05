Patryk Jaki o Trójce: Nasza formacja pod takimi działaniami się nie podpisuje

maciek7783 15 minut temu Oceniono 6 razy 6

Wasza formacja jest niewinna, przecież każdy wie, że to KRASNOLUDY i ZĘZIOŁY SZCZAJĄ do mleka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Ale jak traficie na ŚMIETNIK HISTORII to wszystkie te problemy ZNIKNĄ BEZ ŚLADU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!