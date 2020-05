Czy PO zbiera podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego? Borys Budka: Formalnie nie ma żadnej zbiórki

buba2018 2 godziny temu Oceniono 14 razy 4

Przykro nam, ale kandydat Szymon wygląda na wystawianego przez służby. Dziwne dwa pobyty w zakonie Dominikanów, bieg terenoznawczy z przeszkodami po redakcjach od" lewej do prawej", niezrzeszony w jakiejkolwiek partii a migiem zebrał 4 miliony!, no i clue tej kandydatury żona oficer WP pilotka MIGA. Oficer WP, pilotka zazwyczaj nie wybiera na męża MAZGAJA , który wiele zaczyna i niczego nie kończy..... Czyli służby wojskowe wystawiły swojego chłopca? Pytam dlaczego ów nie otrzymał solidnego wykształcenia i nie ma ukończonych studiów? Co, na Polskę wystarczy? Oczywiste jest , że służby działają głównie na emocjach. TO KLASYKA. To ich znak rozpoznawczy. Nie dajcie się zrobić w bambuko.