Rafał Trzaskowski o zbieraniu podpisów przed wyborami. "Wiemy, że PiS będzie nam rzucał kłody pod nogi"

maciejwscieklica godzinę temu Oceniono 3 razy 3

jeżeli PO skoncentruje sie tylko na promocji trzaskowskiego

a zaniedba to by w kazdej komisji byli ich mezowie zaufania, obserwatorzy z kraju i z instytucji europejskich by członkowie komisji byli zgodnie z wytcznymi PKW delegowani przez partie

to skończy sie tym, ze zasypani zostaniemi kopertami wyborczymi z kandydatem Dudą, pisiorami w kazdej komisji

i obserwatorami wyborów z Węgier i Białorusi

no, chyba, że Jarkowi tak na 2 wiezach zalezy,

ze sobie Dude odpusci by komisarz Jaki Srebrna mu odmroził