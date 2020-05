Kukiz oskarżył byłą szefową Trójki, że za rządów PO-PSL zakazała grania jego piosenek. Jest odpowiedź

Magdalena Jethon (szefowa Trójki w latach w latach 2009 i 2010-2016) wystosowała oświadczenie, w którym odniosła się do wypowiedzi Pawła Kukiza na temat cenzury w mediach publicznych. W sobotę polityk zamieścił na Facebooku wpis, w którym wskazywał, że w czasie, gdy Jethon kierowała Trójką, rozgłośnia nie chciała grać jego utworów z wydanej w 2014 roku płyty "Zakazane Piosenki".

Kukiz wskazuje, że za PO-PSL Trójka cenzurowała jego piosenki. Była szefowa odpowiedziała

"Ówczesna szefowa Trójki, Pani Jethon zakazała wówczas grać w radio którejkolwiek z moich piosenek. Ciesz się więc, Kazik, że Tobie zdjęli dziś tylko jedną" - napisał Kukiz. Tę samą historię przytoczył też w programie "Kawa na ławę" w TVN 24. - To są sytuacje skandaliczne, które świadczą o tym, że ustrój w Polsce polega tym, że kiedy dana partia obejmuje władzę, to przez cztery lata zawłaszcza cały system, absolutnie wszystko, wszystkie spółki Skarbu Państwa, wszystkie media, tak zwane publiczne. Rzecz jest niedopuszczalna. Takie sytuacje miały również miejsce za kadencji Platformy Obywatelskiej. Jestem tego żywym przykładem - powiedział.

W wydanym przez siebie oświadczeniu Jethon podkreśla, że "Paweł Kukiz mówi nieprawdę, twierdząc, że był kiedyś w Trójce zakaz grania jego piosenek".

W 2014 roku Paweł Kukiz kandydował w wyborach samorządowych. Zgodnie z przepisami, dotyczącymi kampanii wyborczych w mediach publicznych, dyrektorzy poszczególnych programów Polskiego Radia byli zobowiązani gwarantować równy dostęp wszystkim kandydatom

Podczas każdej kampanii wyborczej w mediach publicznych w sposób niemal aptekarski liczony był czas obecności kandydata na antenie. Regularnych sprawozdań na ten temat żądała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

- wskazuje była szefowa rozgłośni. Jak dodaje, minuty nadawania piosenki kandydata, którym w ówczesnych wyborach był właśnie Kukiz, musiałyby zostać doliczone do ogólnego czasu jego obecności na antenie, co "byłoby dla niego niekorzystne". Z kolei niewliczenie czasu piosenki do czasu obecności na antenie byłoby - jak wskazuje - niesprawiedliwe dla innych kandydatów, którzy startowali w wyborach.

Wstrzymanie więc emisji piosenek w okresie kampanii wynikało z konieczności przestrzegania prawa. Poza okresem kampanii wyborczej Paweł Kukiz jako Artysta był wielokrotnie grany i goszczony w audycjach Programu 3, na co są świadkowie.

Proszę, żeby pan Paweł Kukiz zaprzestał szerzenia nieprawdziwych informacji, które godzą w dobre imię - moje i zespołu, którym miałam zaszczyt i przyjemność kierować

- wskazuje Jethon.

Była szefowa Trójki jest obecnie zaangażowana w projekt stworzenia niezależnej stacji radiowej Radio Nowy Świat, zainicjowany przez spółkę "Ratujmy Trójkę” (dołączyła do niego część dziennikarzy, którzy w ostatnim czasie odeszli ze stacji).