Oskarżył Niedźwieckiego o korupcję, a później skasował post. TVP Info przywróciło artykuł

1998. notowanie listy przebojów Programu III Polskiego Radia zakończyło się ogłoszeniem, że wygrywa piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". W tekście utworu artysta krytycznie odniósł się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Nitras gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl

Tuż po zakończeniu audycji w Trójce, na stronach internetowych Polskiego Radia, w tym na specjalnej witrynie przeznaczonej dla "Listy Przebojów Trójki", pojawiła się awaria. W sobotę redaktor naczelny stacji tłumaczył z kolei, że głosowanie unieważniono i podał powody tej decyzji: Podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy - stwierdził Tomasz Kowalczewski. Oświadczenie dyrekcji PR III wywołało ogromną falę krytyki w internecie.

W reakcji na unieważnienie wyników głosowania z PR III odszedł Marek Niedźwiecki, prowadzący "Listę Przebojów Programu Trzeciego". "W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia" - napisał w oświadczeniu Niedźwiecki.

TVP stanęła w obronie Polskiego Radia publikując wpis Tomaldo Banjo. Artykuł nagle zniknął z sieci

W obronie dyrekcji PR III stanął portal tvp.info. W niedzielę opublikowano na nim artykuł, w którym przytoczono obszerne fragmenty wypowiedzi byłego muzyka zespołu "Antyquariat" Tomasza Pawlaka, podpisującego się jako Tomaldo Banjo. W poście zamieszczonym na Facebooku Pawlak zarzucił Niedźwieckiemu, że ten "brał pieniądze za miejsce na liście przebojów".

"Pojawiły się informacje jak to 'biedny Niedźwiecki' został zwolniony z Trójki, i kilku innych... Jak to Wojtek Mann musiał odejść... Pozwolicie moi drodzy, że się odniosę do tego - zupełnie apolitycznie, ponieważ akurat rynek muzyczny znam od podszewki i wiem, że nie był nigdy powiązany bezpośrednio z polityką. Niestety był bardziej skorumpowany niż myślicie... Rynek muzyczny siedzi w kieszeniach wielkich firm fonograficznych" - napisał Pawlak (pisownia oryginalna).

"Marek Niedźwiecki – którego audycje także lubiłem – brał w latach 90-tych 20 tys. zł za 3. miejsce na liście przebojów Trójki. (…) I to możemy udowodnić. Wszyscy muzycy w Polsce to wiedzą i do tej pory nikt z tym nie zrobił porządku. O nim mogę napisać, bo wiem z PIERWSZEJ RĘKI" - dodał Pawlak.

Po jakimś czasie post został usunięty. "Post pisałem do moich znajomych [...]. Żeby nie stać się ofiarą mediów i chroniąc swoją rodzinę, postanowiłem go zablokować. Niech się teraz wypowiedzą inni muzycy na ten temat. Wszyscy [...], którzy otarli się o dużą lub średnią scenę w latach 90-tych wiedzą jak wyglądała lista przebojów programu trzeciego" - wyjaśnił Pawlak. "Aktualizacja" wpisu również zniknęła z sieci, a na Facebooku nie można już znaleźć konta należącego autora oskarżeń.

Po tym, jak post zniknął z Facebooka, portal tvp.info początkowo zablokował artykuł, w którym przytoczono wpis Pawlaka (po wejściu w tekst pojawiała się strona informująca o błędzie). W poniedziałek materiał opublikowano ponownie, jednak już ze zmienionym tytułem - "Oskarżył Niedźwieckiego, że brał pieniądze za miejsca na liście przebojów... i skasował post". Wciąż cytowane są w nim jednak obszerne fragmenty nieobecnego już w internecie wpisu muzyka. Artykuł o zbliżonej treści pojawił się również na stronie Polskiego Radia 24.

Zawirowania związane z ponowną publikacją artykułu nie umknęły uwadze polityków i komentatorów. "Panie i Panowie z TVP Info mierzą coraz wyżej. Post oskarżający Niedźwieckiego na chwilę zniknął i w jego miejsce pojawił się nowy oskarżający już nie tylko Niedźwieckiego ale i muzyka o skasowanie oskarżającego wpisu" - skomentowała na Twitterze Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

"Ciekawe dlaczego TVP Info bez słowa wyjaśnienia usunęło tekst i wpisy na Twitterze traktujące o słynnym muzyku Tomaldo Banjo z zespołu Antyquariat, który bez dowodów oskarżył Marka Niedźwieckiego o branie łapówek za ustawianie utworów na Liście Przebojów. Jakieś pomysły?" - dopytywał Marcin Makowski (dziennikarz "DoRzeczy i Wirtualnej Polski) jeszcze przed tym, jak artykuł ponownie pojawił się łamach portalu tvp.info.