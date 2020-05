Przewodniczący Rady Mediów Narodowych zaaprobował. "Dyrekcja Trójki zachowała się odpowiednio"

Krzysztof Czabański podkreślił jednak, że nadal czeka na pełne wyjaśnienia ze strony dyrekcji Programu 3 Polskiego Radia. Jak dodał, ze wstępnych wiadomości wynika, że w wyniku ingerencji piosenka Kazika, która zajęła w głosowaniu czwarte miejsce, skończyła na miejscu pierwszym, a tego dyrekcja nie mogła zaaprobować.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych powiedział również, że za tydzień głosowanie do Listy Przebojów Trójki odbędzie się normalnie. Jak dodał, "trzeba zadbać o to, by była konstruowana rzeczywiście dzięki głosom słuchaczy". Jak stwierdził Czabański, Lista jest plebiscytem, którego wynik znajduje się w rękach słuchaczy i nie można tego zmieniać. Dodał, że sprawę należy dokładnie wyjaśnić, a swoje wyjaśnienia dyrekcja Programu 3 Polskiego Radia złoży w najbliższych dniach. - Będziemy wtedy wiedzieli, jakie wnioski należy z tego wyciągnąć - powiedział Krzysztof Czabański.

Na pierwszym miejscu cotygodniowej Listy Przebojów Trójki znalazła się piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój". Notowanie to zostało unieważnione przez dyrekcję anteny.

Dyrekcja Trójki obarcza winą prowadzącego

Jak przekonuje w oświadczeniu dyrektor Programu 3 Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski, "wiadomo już na pewno", że piosenka Kazika została ręcznie przesunięta na miejsce pierwsze, czyli wynik został sfałszowany. "Według głosów słuchaczy Kazik powinien być na miejscu czwartym. Następnie zespół LP3 poblokował głosy słuchaczy oddane na innych wykonawców uznane przez nich za nieuczciwe lub manipulacyjne. (...) Z ustaleń wynika, że to prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki 'Twój ból jest lepszy niż mój' na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste" - poinformował.

Trójka obarczyła winą za sytuację z głosowaniem jednego z prowadzących audycję - nazwisko nie pada, ale chodzi najprawdopodobniej o Marka Niedźwieckiego (drugi z prowadzących to Piotr Baron), który wcześniej sam przyznał, że oskarżono go o "nieuczciwość w przygotowywaniu audycji", co spowodowało jego decyzję o odejściu.

Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska w wydanym wcześniej oświadczeniu stwierdziła, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą. "Oskarżenia takie są kłamliwe i niesprawiedliwe, gdyż to właśnie Redakcja podjęła natychmiastowe działania, by odkryć prawdę i podać ją do publicznej wiadomości. Właśnie po to, aby słuchacze mieli poczucie i gwarancję, że głosowanie odbywa się w sposób absolutnie bezpieczny i uczciwy, w tej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem było unieważnienie tego notowania przez Dyrekcję Programu Trzeciego" - powiedziała prezes Polskiego Radia.

