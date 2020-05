pszczolkaprezesa godzinę temu Oceniono 24 razy 22

Aż łza w oku mi zakręciła się!

Członek z ramienia! A już myślałem, że ta nowomowa okresu słusznie minionego jest martwa. A tu taka siupryza!

Brawo towarzysze, tak długo siedzieliście w zamrażarce by teraz w tym PRL-bis mogliście znowu wrócić do władzy i rozwinąć skrzydła jak 50 lat temu. I znowu będzie kryzys i znowu będzie nowa "Solidarność" i wywieziemy czerwone pająki na taczkach. Ale to wciąż przed nami, aż durny naród dostanie odpowiednio po dupie od tych pazernych czerwonych pająków.