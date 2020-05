Piotr Gliński zbulwersowany "zdejmowaniem" Kazika. "To chyba jakaś prowokacja"

"Twój ból jest lepszy niż mój" Kazika trafiło na pierwsze miejsce Listy Przebojów Trójki. Utwór jest krytycznym komentarzem do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu na Powązkach 10 kwietnia (cmentarz był zamknięty dla "zwykłych" odwiedzających).

Lista Przebojów Trójki z nowym Kazikiem zniknęła. Krytykuje Piotr Gliński

Ze strony internetowej Polskiego Radia lista zniknęła. Po fali krytyki i zarzutach cenzury dyrektor Trójki stwierdził w oświadczeniu, że złamano regulamin i w głosowaniu znalazła się piosenka "spoza listy". Oświadczenie wydała też prezeska Polskiego Radia. - Podczas elektronicznego głosowania została wprowadzona piosenka spoza listy i doszło do ingerencji w kolejność utworów. Wskutek tego wynik końcowy nie odzwierciedlał głosowania słuchaczy - stwierdziła.

Wcześniej jednak decyzję rozgłośni skrytykował europoseł i były szef MSWiA Joachim Brudziński. "Atakowanie PJK za to, że w 10-tą rocznicę największej katastrofy jaka spotkała nasz Naród po 1945 roku, złożył wieniec pod pomnikiem swojego brata oraz na Jego symbolicznym grobie na Powązkach jest czymś barbarzyńskim" - napisał. "Nieważne, czy krytykują go Tusk, Pani Łepkowska czy Kazik, ale zdejmowanie z radiowej Trójki informacji o wygranej LPP3 piosenki Kazika (moimi zdaniem niesprawiedliwą w swej treści),jest albo przejawem głupoty albo czyjejś złej woli. W wolnym kraju artysta ma prawo do swojej artystycznej (czasami niemądrej) interpretacji zdarzeń" - dodał w kolejnym tweecie.

Z Brudzińskim zgodził się Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. "Zdarza się, że niektórzy artyści śpiewają głupstwa. Nawet bulwersujące. Ale jednak bardziej bulwersujące jest zdejmowanie piosenki za 'nieprawomyślność'. To chyba jakaś prowokacja - napisał wicepremier.

Jak dodał, "na szczęście żyjemy w wolnym kraju i minister kultury nie musi się zgadzać ze wszystkimi decyzjami władz publicznego radia".

Kowalski wypomina Niedźwieckiemu współpracę z SB

Po decyzji o usunięciu listy przebojów z Kazikiem z Trójki odszedł Marek Niedźwiecki. Fakt ten z kolei skomentował Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych. "W końcu. Marek Niedźwiecki, zarejestrowany jako tajny współpracownik komunistycznej bezpieki o pseudonimie „Bera” odchodzi z publicznego radia. Jego dokumenty zostały zniszczone przez bezpiekę 17 stycznia 1990 r., tuż przed rozwiązaniem SB" - napisał.

Głos w sprawie zabrał też szef PSL i kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. "Sprawa Kazika i Trójki dobitnie pokazuje, dlaczego potrzebna jest zmiana w Pałacu Prezydenckim. Media powinny być publiczne, dziś są polityczne" - napisał w sobotę wieczorem Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Pisowscy aparatczycy w Polskim Radiu wycinają z sieci informację, że wczorajszą Listę Przebojów Trójki wygrała piosenka Kazika o nieczułej bezczelności prezesa Kaczyńskiego "Bo Twój ból jest lepszy mój." Groteskowa dyktatura sięga po cenzurę artystów. Pan Gliński jest dumny - napisał z kolei wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.