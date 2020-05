Osamotniona Kidawa-Błońska podczas rezygnacji. "Wszyscy czekali, żeby wyjść razem z nią. Chciała sama"

pachikun19 2 godziny temu Oceniono 36 razy 14

Nie ma co narzekac! im szybciej sie rozpadna tym szybciej na polskiej scenie politycznej nastapia zmiany. PO to skompromitowana formacja polityczna odpowiedzialna za to ze mamy obecnie w kraju barbarzyncow z PISu przy wladzy, partia oszustow mamiaca wyborcow haslami liberano-demokratycznymi a tak naprawde to konserwatywno-chadecka formacja, ktora latami popierala Kosciol Kat., miala w glebokim powazaniu prawa kobiet a ich glownym celem bylo utrzymanie sie przy wladzy i robienie szemranych interesow. Ci "liberalowie" nie wprowadzili nawet karty praw podstawowych jak rzadzili! Nie ma co zalowac!