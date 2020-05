Politycy i dziennikarze komentują oświadczenie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "Osamotnienie aż biło po oczach"

minio30 15 minut temu Oceniono 9 razy 5

Posypały się komentarze PiSowskich komentatorów rzeczywistości. Że słaba, że się nadawała...Wy panie i panowie z PiSu macie za to szeroki wachlarz wyboru: gość, który sam o sobie nie decyduje, majaczy w ostrym cieniu mgły, co otworzy usta, to za raz jakiś człowiek z otoczenia musi wyjaśniać o co mu chodziło....i same gwiazdy w Europarlamencie,- co otworzą usta to albo łamaną angielszczyzną albo obrażanie innych. To jest dopiero wybór: między długopisem a debi...em. Brawo!