Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w #Hot16Challenge2. Nominował Jarosława Kaczyńskiego

Przypomnijmy, że akcja #Hot16Challenge2 ma na celu promocję zbiórki na polską służbę zdrowia, która prowadzona jest za pośrednictwem portalu SięPomaga.pl. Jej uczestnicy stają przed wyzwaniem zarapowania 16-wersowego, stworzonego przez siebie utworu. Kolejne nominowane osoby mają 72 godziny na wykonanie tego zadania.

#Hot16Challenge2. Władysław Kosiniak-Kamysz: Inicjatorzy akcji oczekiwali konkretnego działania

W akcji wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda, który rapował o "ostrym cieniu mgły" i nominował do udziału w wyzwaniu premiera Mateusza Morawieckiego. Nominację do udziału w #Hot16Challenge2 otrzymał także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który podszedł do zadania w nietypowy sposób.

- Nie będę rapował. Wydaje mi się, że inicjatorzy tej akcji nie oczekiwali od polityków nieudolnych rapsów, tylko konkretnego działania - powiedział kandydat PSL na prezydenta.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zamiast pisać swoje utwory, zgłosił ustawy o podwyższeniu wydatków na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB oraz przyznającą premię 1500 zł "dla bohatera", czyli dla wszystkich, "którzy ratują nasze życie i zdrowie".

Lider PSL zakończył swoje nagranie nominacją. Zaprosił do akcji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zaznaczając, że nie chodzi o to, żeby rapował, a żeby przyjął zgłoszone ustawy dotyczące polskiej służby zdrowia.