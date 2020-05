Poznaliśmy wydatki Kancelarii Prezydenta. Ponad 880 mln złotych przez cztery lata

Posłowie Lewicy postanowili dowiedzieć się w Ministerstwie Finansów, ile "kosztowała" kadencja Andrzeja Dudy. Z odpowiedzi resortu, do której dotarła Wirtualna Polska, wynika, że od 2015 do 2019 r. z budżetu państwa na funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta przeznaczono ok. 880 mln złotych.

REKLAMA

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

REKLAMA