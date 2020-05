Zastępca Ziobry twierdzi, że rząd chce wypowiedzieć konwencję antyprzemocową. "Genderowski bełkot"

almagus 10 minut temu Oceniono 3 razy 1

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, taka nazwa, a wybór niedobry!



Wybór gorszej Polski z tej nowogrodzkiej troski!



„Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć!”



Mądrość narodowa.

Znaleźliśmy się w Unii.

Niechaj Bóg zachowa.

Bezdurno, rozumni.



Zgubiliśmy Związek Radziecki.

To tyle mądrości.

By system europejski.

Bez okoliczności.



Ale mądry z głupim.

Z parafialnym gnomem.

Unię to „udupim"

Kościół naszym domem.



