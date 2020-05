Bielan w Gazeta.pl: Gowin nie powodował obstrukcji w Senacie. Robił to Grodzki na polecenie Budki

- Nikt nie ma wątpliwości po tym, co mówili politycy PO przez ostatnie tygodnie, że z ich strony nie ma dobrej woli. Oni robią wszystko, żeby opóźnić wybory, robili wszystko, żeby wybory nie odbyły się w maju. (...) Jarosław Gowin nie powodował obstrukcji w Senacie. Robił to Tomasz Grodzki na polecenie Borysa Budki i obawiam się, że będzie robił to również z tą ustawą. Konferencja prasowa pana marszałka Grodzkiego, którą widzieliśmy po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego, też wskazywała na to, że Senat pod rządami opozycji dalej może robić wszystko, żeby prace nad ustawą trwały jak najdłużej - mówił w Porannej rozmowie Gazeta.pl Adam Bielan.

REKLAMA

-Nie możemy być zakładnikami sytuacji wewnątrz PO. Polska potrzebuje szybko wybrać prezydenta, Polska musi mieć stabilność polityczną, ponieważ mamy już dwa kryzysy - zdrowotny i gospodarczy. Nie możemy przedłużać trzeciego kryzysu - politycznego. (...) Polska dzisiaj ma zbudować sobie kolejne tygodnie destabilizacji, bo koledzy i koleżanki w Platformie kłócą się o to, kto ma być ich kandydatem w wyborach prezydenckich - dodał.