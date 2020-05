Kwiecień w TVP Info. Prawie 8 godzin na wypowiedzi Dudy. 49 minut dla komitetu Kidawy-Błońskiej

martinez123 2 godziny temu Oceniono 10 razy 8

Trzeba koniecznie dodac, ze te 10 godzin PO go nie sa swobodne wypowiedzi, ksztaltujace swiadomosc wyborcza. To oznacza, ze przez 10 godzin w kwietniu w sumie TVP puszczala wszystkie wpadki, lapsusy czy zdania wyrwane z kontekstu, glownie historyczne, dobrane pod teze jak zwykle krytycznego materialu na temat opozycji. Same Wiadomosci dzien w dzien poswiecaja oraniu wszystkiego, co nie po linii PiS, jakies 5-10 minut - dobierajac zmanipulowane wypowiedzi politykow. I tak trzeba odczytywac to 10h dla PO w TVP...

No, minus 15 minut oredzia Grodzkiego, gdzie musieli mu dac wolna reke.