Kilkudziesięciu sędziów Sądu Najwyższego pisze do Andrzeja Dudy. Chcą odwołania Kamila Zaradkiewicza

500nakrowe 2 godziny temu Oceniono 21 razy 21

Nie po to takiego typa powoływali aby teraz mieli go odwoływać. Ma do wykonania zadanie, za co zostanie nagrodzony ciepłą i bardzo dobrze płatną fuchą. Podejrzewam, że ktoś trzyma fajne filmy i zdjęcia, gdzie głównym bohaterem jest Pan "Piżamka". Nie ma wyjścia-akcja "Narcyz2" w toku 😀