Wybory prezydenckie 2020. RMF: Witek może ogłosić nowy termin dopiero za miesiąc

Wybory mają zostać ogłoszone na nowo w sposób całkowicie zgodny z prawem. Termin poprzednich już minął. Wynik wyborów przeprowadzonych w jakikolwiek inny sposób będzie nieważny.



Inna sprawa że dopóki winnych nieprzeprowadzenia poprzednich wyborów nie zostaną ukarani, brak wyborów może się powtórzyć. Te drugie wybory mogą zostać przeprowadzone z opóźnieniem tylko w przypadku ogłoszenia klęski. Korespondencyjne OK, pod warunkiem że zmianę wprowadzi się legalnie: z półrocznym wyprzedzeniem i z użyciem uprawnionych organów.



Nie wiadomo co z Dudą. Teoretycznie co by PiS nie robił, po 6 sierpnia nie będzie już prezydentem.