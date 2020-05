Nowy minister nauki pisze list do rektorów. Zachęca do "uhonorowania" urodzin Jana Pawła II

gokle pół godziny temu Oceniono 16 razy 14

Panie. Z tym listem to trzeba było co najwyżej do KULu Nauka bowiem opiera się na dowodach. Naukowcy wysnuwają hipotezy, a następnie próbują je udowodnić i obalić. Religia natomiast to system wierzeń i praktyk. Nie nauka.

Skąd oni takich ludzi biorą.