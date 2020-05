Tomasz Grodzki zaprasza Jarosława Kaczyńskiego do Senatu. Chce rozmawiać o wyborach

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki jest już po środowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Obaj panowie rozmawiali o wyborach prezydenckich, które nie odbyły się 10 maja i są planowane w najbliższych tygodniach. Grodzki stwierdził, że Duda występuje w niezręcznej roli, bo jest nie tylko urzędującym prezydentem, ale i kandydatem.

Zobacz wideo Kto wygrał w starciu o termin wyborów? Ocenia Ludwik Dorn

Grodzki chce rozmawiać z Kaczyńskim

Dodał, że jest rozczarowany pracami Sejmu, który we wtorek wieczorem przyjął nowy projekt ustawy o wyborach prezydenckich. Projekt trafi teraz do Senatu, a marszałek Izby Wyższej zaprasza do rozmów Jarosława Kaczyńskiego. Grodzki chce z nim wypracować kompromis w sprawie wyborów.

Przyjęty we wtorek projekt ustawy zakłada, że obywatele będą mieli wybór - mogą zagłosować tradycyjnie w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Prezydent Duda spotkał się nie tylko z marszałkiem Senatu, ale także marszałkinią Sejmu Elżbietą Witek.

