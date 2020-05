Prasa: Jarosław Gowin krytykowany przez członków Porozumienia

bog43 2 godziny temu Oceniono 5 razy 3

tak dobrze żarło p. Gowin , ale nie do końca . Nie nauczył się pan jak to pański mocodawca Capo Di Tutti Capi vel Kaczyński to robi ? Wsadza raz po raz swoich swoich współpracowników na minę , a kiedy są już umoczeni w gó...e po szyję , to wykonują nawet najbardziej bzdurne rozkazy . Prymitywne , ale skuteczne . Robił to Stalin , Hitler i każdy kacyk w komunie , dziś robi to kacap Kaczyński .