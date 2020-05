Karczewski rezygnuje i zapowiada, że będzie teraz "bardziej ofensywny". Następcą - Marek Pęk

Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS zapowiedział w RMF FM w środę rano, że zrezygnuje ze stanowiska i wróci do wykonywania zawodu lekarza. Na konferencji prasowej po godz. 10.30 szerzej powiedział o powodach swojej decyzji. Tłumaczył, że "nie chce wchodzić w konflikt" z marszałkiem Senatu.

To otwiera możliwość pracy w szpitalu i jednoczesne łączenie tego pięknego zawodu (lekarza - red.) może z również mniej pięknym, ale równie potrzebnym, polityka. W dalszym ciągu będę politykiem, aktywnym politykiem, nawet bardziej aktywnym. Na pewno będę bardziej ofensywnym politykiem, bo wiem, że tego potrzebuje Polska

- mówił Karczewski.

Dziennikarze pytali go, czy ktoś wywierał na niego presję, by podjąć taką decyzję. Karczewski zaprzeczył i doprecyzował, że jeśli była presja, to "w drugą stronę", by pozostał na stanowisku. - Niezbyt mocna, bo u nas, w naszej partii, możemy podejmować i podejmujemy decyzje zgodnie z własnym sumieniem i oczekiwaniami - powiedział.

Karczewski rezygnuje. Jego miejsce ma zająć senator Marek Pęk

Senator PiS, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję marszałka izby wyższej, przypomniał, że jego formacja "ma niestety" tylko jedne miejsce w Prezydium Senatu, ale wskazał swojego potencjalnego następcę.

W to miejsce będziemy rekomendować byłego wicemarszałka z poprzedniej kadencji, senatora Marka Pęka. To młody polityk, zdolny, prawnik, bardzo aktywny. Jestem przekonany panie senatorze, że będzie pan sprawował tę funkcję bardzo dobrze

- powiedział Stanisław Karczewski, dodając, że PiS ma nadzieję, że Pęk zostanie wybrany przez Senat na wicemarszałka.

Pęk: Każde głosowanie jest właściwie do wygrania

Marek Pęk, obecny na konferencji, podziękował za rekomendację, która jest dla niego wyróżnieniem. - Wniesiemy pisma, by ten wybór dokonał się jeszcze na tym posiedzeniu Senatu - mówił.

W Senacie sytuację polityczną mamy jasną, Senat jest takim najmocniejszym ogniwem opozycji, służy wprost takiej walce z rządem, więc tych wyzwań dla klubu PiS w Senacie jest wiele. Każde głosowanie jest właściwie do wygrania, trzeba mobilizacji senatorów, aktywności, będę na to zwracał uwagę

- zapowiadał Pęk. Zapewnił jednocześnie o swojej gotowości do współpracy z marszałkiem Grodzkim w ramach "dobrego obyczaju".

Karczewski złożył też życzenia urodzinowe marszałkowi Grodzkiemu, który obchodzi urodziny 13 maja.