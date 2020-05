Kim jest Marcin Szumowski? Brat ministra zdrowia wiązany z jednym z przedsiębiorców "afery maseczkowej"

starsza10 2 godziny temu Oceniono 52 razy 48

A, to wszystko jasne! Marcin być może nie wykołował Łukasza, tylko się bracia umówili na rodzinny biznes, który ich ustawi do końca życia. Tyle, że albo z chciwości, albo z nieudolności, albo przez zemstę większych misiów, którzy nie należeli do rodziny, sprawa się rypła. Pan Profesor i Minister w jednym nie tylko okazał się nędznym zarządcą polskiej służby zdrowia, ale i uczestnikiem niezłego bałaganu. Panie Ministrze, czy to zaniedbanie, nadużycie, czy ciężkie przestępstwo? Może pański Kraska skomentuje? A gdyby kara leżała w pańskiej gestii, to jaką by pan wymierzył? No, niech się pan nie krępuje, w końcu chodzi o wartości podstawowe: zdrowie i pieniądze. Czy próbował pan się komuś zawierzyć? Choćby pomniejszemu? Premierowi? A gdzie ci wszyscy, co jeszcze wczoraj widzieli w Szumowskim zbawcę narodu. Wystąp koledzy i koleżanki, proszę przeprosić grzecznie!