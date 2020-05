Sejm przyjął ustawę PiS dotyczącą wyborów prezydenckich. Posłowie KO "przeciw", Lewica się wstrzymała

krynolinka godzinę temu Oceniono 22 razy 18

Za to geniusz od polityki międzynarodowej wydalił z siebie wiekopomną myśl..

Witold Waszczykowski: Opozycji zależy, by nie doszło do reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy!

Szumowski nie wstyd ci? Zalecasz maseczki, sam chodzisz z gołym pyskiem. Sprzeciwiasz się wyborom tradycyjnym przez co najmniej jeszcze dwa lata, głosujesz za. Perwersja albo głupota. Albo jedno i drugie. Dobrze doktor Pikulska powiedziała. Nie jesteś już lekarzem. Jesteś zwykłym partyjniakiem.