Janina Ochojska pokonała raka piersi. "Zapowiadałam, że będę walczyła i go przezwyciężę"

ja też miałem raka ale z nim nie walczyłem. Walka polegała na tym, że lekarze mnie odsyłali w kosmos, szukaj se człowieku nastepnego specjalisy, zarejestruj sie za 2 miesiace i oczywiscie za kazdym razem czekaj po 5 godzin po godzinie na którą jesteś umówiony.Na każde badanie zapisać sie do rejestracji, dalej zapisać siędo specjalisty. Wstrzyknięto mi w brzuch jakieś coś. Pielegniarka nie chciała sie przyznać i podpisać co to było.Kraj Zulu Gula.Kazdy papier w innym formacie zamiast jednolitej dokumentacji Obcyngoliłem wszystkie szpiyale w wojewódzkim mieście Gdańsku i juz nie wiedziałem gdzie , co i kiedy mi robiono w sensie diagnostyki.Teraz powinienem się zdiagnozować czy jest OK ale już mam to w dupie, bo znowu będzie to samo. A widok ludzi , kobiet w turbanach przywożonych BMW X 10 i babć lat 80 z córkami bezcenny.