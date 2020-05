Łukasz Szumowski złożył poprawki do projektu PiS. Chce móc decydować o głosowaniu korespondencyjnym

W Sejmie trwa posiedzenie, podczas którego posłowie pracują nad zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem ustawy na temat przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku. Po godzinie 12 odbyło się pierwsze czytanie projektu. Zakłada on tzw. głosowanie mieszane - wybory prezydenckie mają się odbywać w lokalach wyborczych - z tym wyjątkiem, że każdy, kto nie będzie chciał przyjść do lokalu, będzie mógł oddać głos korespondencyjnie. Wiele wskazuje na to, że PiS będzie chciał przegłosować ustawę do końca dnia.

Wybory prezydenckie. Szumowski złożył poprawki do ustawy PiS

Przed godziną 15 minister zdrowia Łukasz Szumowski złożył cztery poprawki do projektu PiS - podaje Onet, powołując się na ustalenia Polskiej Agencji Prasowej. Szef resortu zdrowia chce wprowadzenia zmian w ustawie i domaga się, by każdy obywatel miał co najmniej pięć dni roboczych na zgłoszenie swojej chęci wzięcia udziału w wyborach korespondencyjnych.

Dodatkowo jedna z poprawek złożonych przez Szumowskiego zakłada, że jako minister zdrowia ma mieć on możliwość zarządzenia w danej gminie głosowania wyłącznie korespondencyjnego. Szumowski powołuje się na konieczność przestrzegania rygoru sanitarnego i ochrony bezpieczeństwa obywateli - chce wraz z szefem MSWiA być zaangażowany w opracowywanie rozporządzenia w sprawie trybu odbierania kopert od wyborców, którzy podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodu epidemii koronawirusa.

Obrady Sejmu mają zostać wznowione po godzinie 16:30.

