Włodzimierz Czarzasty: Andrzej Duda to gość, który jest "w ostrym cieniu mgły", nie wie, co się dzieje

Włodzimierz Czarzasty był gościem programu "Graffiti" w telewizji Polsat News, w którym odniósł się do poniedziałkowego nagrania Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, że prezydent wziął udział w internetowej akcji #hot16challenge2, której celem jest zbieranie pieniędzy na polską służbę zdrowia. W rapowanym utworze Andrzej Duda powtarza wers: "Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły", do czego nawiązał Czarzasty.

REKLAMA

- Prezydent miał szansę na to, żeby podpisać 22 mld zł z Unii Europejskiej na służbę zdrowia, miał szansę, żeby podpisać podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek, miał szansę zachować się w tej sprawie przyzwoicie. Rozmawiamy o prezydencie, który w trakcie debaty wyborczej dowiedział się, że nie będzie wyborów prezydenckich. To jest gość, który jest "w ostrym cieniu mgły", on w ogóle nie wie, co się dzieje. Dostaje na kartce polecenia i je wypełnia. To przerażające.

Włodzimierz Czarzasty o wyborach 2020: To jest wszystko robione na rympał

Włodzimierz Czarzasty mówił także o nowym pomyśle Zjednoczonej Prawicy na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, że o godzinie 12:05 we wtorek 12 maja zaczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia nadchodzącego głosowania. Projekt ustawy został opublikowany w poniedziałek wieczór. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość niczego się nie nauczyło i po raz kolejny chce ustanawiać nowe prawo pod osłoną nocy.

- Nie można na ten temat tydzień albo dwa tygodnie porozmawiać, żeby tego nie robić w atmosferze konfliktu? Nie można tego skonsultować z Sądem Najwyższym? Nie można tego skonsultować z Państwową Komisją Wyborczą? To jest wszystko robione na rympał. Nie wiemy nawet, kiedy będzie termin wyborów. A jeżeli termin wyborów będzie w czerwcu, a z Senatu ta ustawa wróci za miesiąc, to znowu będziemy oszukiwali państwo, wydawali pieniądze na druk kart? - pytał retorycznie Włodzimierz Czarzasty.

Zobacz wideo Czy wybory prezydenckie w formie mieszanej pod koniec czerwca są możliwe?

Czarzasty: Sasin i Morawiecki prędzej czy później staną przed Trybunałem Stanu

Zapytany o to, czy ktoś stanie przed Trybunałem Stanu za organizację wyborów korespondencyjnych, które się nie odbyły, Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "nie dość, że będzie Trybunał Stanu, to poszło zawiadomienie do prokuratury i do NIK".

- W sprawie Sasina - Trybunał Stanu wcześniej czy później, Morawiecki - Trybunał Stanu wcześniej czy później, bo przecież trzeba mieć do tego większość. Przyjdzie taki czas, że wszystkich tych ludzi, którzy wydają pieniądze bez zgody, bez rozsądku, bez żadnej ustawy trzeba będzie ukarać, po to, żeby pokazać na przyszłość ludziom, że nie można kraść wspólnych państwowych pieniędzy - mówił Włodzimierz Czarzasty.