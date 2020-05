Wewnętrzny sondaż PO. Sytuacja partii dużo lepsza, niż wskazują notowania Kidawy-Błońskiej

lew1313 pół godziny temu Oceniono 10 razy 4

Statystyka jak i również wszelkie sondaże, to oczywiście tzw. "słodkie czarodziejstwo", ale przynajmniej można się zorientować we wzrostowych lub malejących tendencjach poparcia danych partii. Rzecz jasna pod warunkiem, że "przykłada się" do odpowiednich porównań wyniki kolejnych sondaży tej samej sondażowni.

No i tutaj jest dla PiS-u bardzo duży kłopot, bowiem we WSZYSTKICH firmach (Pollster, Kantar, a nawet w CBOS) poparcie dla tej partii systematycznie spada.

A najnowsze, te Kantara w powyższym artykule..? Poniżej dane...

PiS = 39,3% = 196 mandatów do Sejmu

KO = 28,5% = 144 mandaty

Lewica = 13,0% = 50 mandatów

PSL = 9,4% = 42 mandaty

Konfederacja = 8,9% = 28 mandatów



Gdybym był pisuarem już bym się zaczął bać. A na pewno te zmiany będą nadal postępować.