Krzysztof Śmiszek: Możliwy termin wyborów to połowa lipca

- Termin wyborów 28 czerwca nie jest możliwy do utrzymania. Moim zdaniem formalnie będzie to możliwe w połowie lipca. Lewica od zawsze mówiła - mimo tych ekstraordynaryjnych warunków, idziemy do wyborów. Nie widzę istotnych powodów do tego, żeby nie wziąć w nich udziału - powiedział w Porannej rozmowie Gazeta.pl Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy.

REKLAMA

Gazeta.pl

REKLAMA