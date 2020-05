Macierewicz: To nie jest zwykła pandemia. Mówi o scenariuszu użycia "broni biologicznej"

Antoni Macierewicz w wywiadzie Radia Maryja chwalił Wojska Obrony Terytorialnej za ich udział w walce z epidemią i kpił z zarzutów opozycji, które padały w czasie tworzenia nowej formacji. Od tego były minister obrony i szef podkomisji smoleńskiej przeszedł płynnie do teorii spiskowych na temat pandemii koronawirusa.

REKLAMA

Stwierdził, że WOT zostały powołane właśnie do walki z "najróżnorodniejszymi wewnętrznymi zagrożeniami kraju". - Nie tylko militarnymi, ale też związanymi z właśnie takimi katastrofami czy atakami biologicznymi. Bo też trzeba sobie zadawać sprawę, że to, co przeżywamy, to nie jest zwykła pandemia czy epidemia - stwierdził i dodał - To jest jednak sytuacja, w której należy rozważać, że mamy do czynienia właśnie z zagrożeniem użycia broni biologicznej, że tak należy to interpretować.

Macierewicz nie przedstawił żadnych dowodów takich zarzutów, ale stwierdził, że "wielu wybitnych polityków jasno tę kwestię diagnozuje". - Pan prezydent Donald Trump wprost niedawno tak właśnie zdiagnozował obecną sytuację, wskazując na Chiny jako państwo odpowiedzialne za ten biologiczny atak - powiedział Macierewicz. To nieprawda - amerykańska administracja oraz sam Trump zarzucał Chinom m.in. ukrywanie epidemii i niezatrzymanie jej na czas, ale nigdy nie powiedział o "biologicznym ataku".

Polska bezpieczna dzięki WOT

- Broń biologiczna jest jednym z najpotworniejszych narzędzi walki. To właśnie dawny Związek Radziecki, obecna Rosja i Chiny są głównymi państwami, które tę broń kształtowały i rozwijały - powiedział.

- Wszystko zaczęło się właśnie od państwa chińskiego i od ukrywania przez państwo chińskie rozwoju tej epidemii na ich terenie w prowincji Wuhan, choć ich przedstawiciele, lekarze próbowali ostrzec świat, że mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem. Więc ja się nie dziwię się więc politykom amerykańskim, którzy przeżywają teraz olbrzymie kłopoty i trudności, że rozważają też taki scenariusz -stwierdził.

- Na tym tle Polska jest bezpieczna. My przygotowaliśmy narzędzia nie tylko finansowe, administracyjne, medyczne, ale także związane z bezpieczeństwem państwa, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej do zwalczania zagrożeń, kataklizmów i ataków, jakie mogą na Polskę spaść - stwierdził.

Wirus ma naturalne pochodzenie

Naukowcy podkreślają, że wszystkie dotychczasowe dowody wskazują na to, że wirus SARS-CoV-2 jest pochodzenia naturalnego, nie sztucznego.Nie ma dowodów, by wirus powstał w laboratorium.

Niektóre hipotezy - w tym pojawiające się w USA - sugerują, że o ile wirus nie musiał zostać stworzony w laboratorium w Wuhan, to mógł być tam badany i wtedy wymknąć się spod kontroli. Nie przedstawiono jednak na to żadnych dowodów.

Macierewicz wspomina o tym, że Donald Trump ma uważać koronawirusa za "broń biologiczną". Jednak pomimo wielu absurdalnych wypowiedzi prezydent USA nie powiedział nigdy, że wirus to broń biologiczna. On i część jego administracji rzeczywiście obwiniają Chiny - jednak chodzi głównie o zarzuty ukrywania epidemii w jej początkowym etapie, nie zaś celowego wykorzystania wirusa.