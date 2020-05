Andrzej Duda wziął udział w #hot16challenge2. Prezydent nominował premiera i Marylę Rodowicz

lukasz_patrykus 17 minut temu Oceniono 11 razy 9

zasady są proste...

wystarczyło Maliniak, nie dawać 2 miliardów na PiSwizje i nie trzeba by było teraz robić tych szopek ze zbiorkami pieniędzy jak za okupacji...

co to za prezydent, który żeby znaleźć pieniądze na państwowe szpitale musi z siebie robić kretyna i wyciągać łapę po prośbie do obywateli (czytaj podatnika)

to porażka a nie prezydent RP